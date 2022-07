Silvana Lima vence o primeiro título do SSXP Pro - Pablo Jacinto / CBSurf

Silvana Lima vence o primeiro título do SSXP ProPablo Jacinto / CBSurf

Publicado 11/07/2022 16:02 | Atualizado 11/07/2022 16:04

A maior estrela do surfe feminino do Brasil venceu o primeiro título do SSXP – SuperSurf Experience – Saquarema Pro apresentado pela Prefeitura de Saquarema, decidido no sábado na Capital Nacional do Surf. Silvana Lima ganhou a final cearense com Larissa dos Santos nas direitas da Praia da Vila e assumiu a vice-liderança no ranking profissional da Confederação Brasileira de Surf (CBSurf), que continua com a catarinense Tainá Hinckel na frente. A campeã faturou o mesmo prêmio de 30.000 Reais, que será oferecido ao vencedor da categoria masculina no domingo. As oitavas de final vão abrir o último dia, às 7h00 em Saquarema, com transmissão ao vivo pelo YouTube do SuperSurf XP e pelo site

“Que incrível fazer uma final totalmente cearense e a Larissa (dos Santos) está de parabéns, é uma menina que surfa muito e, nossa, é demais isso”, disse Silvana Lima, logo que chegou ao pódio. “Deus testa a gente sempre, pois mesmo sem surfar por problemas no joelho, só me poupando para as baterias, já percebi que é igual andar de bicicleta, nunca desaprende. E eu me senti em casa nessas direitas aqui da Vila. Eu fiquei super preocupada quando soube que o campeonato ia ser aqui, um pico de esquerdas, então teria que forçar mais ainda o joelho. Mas, Deus abençoado acabou mandando mais direitas hoje e foi incrível”.



A grande final, com 30 minutos de duração, foi iniciada às 14h00 na Praia da Vila, com as duas começando com ondas fracas. Logo elas surfam suas segundas ondas e a da Larissa foi melhor, valeu nota 4,00. Silvana dá um troco com duas rasgadas fortes de frontside em outra direita, finalizando bem na junção, para assumir a liderança com nota 7,00. Depois de uma calmaria, Silvana pegou outra onda, para trocar o 2,17 da sua nota mais baixa, por 4,20.



A bateria já chegava aos 15 minutos finais, com Larissa dos Santos precisando de 7,20 para vencer. A surfista criada no Titanzinho, em Fortaleza, tinha a prioridade de escolher a próxima onda e ficou aguardando pacientemente por uma boa. Ela pega uma há 10 minutos do fim e consegue fazer três manobras, trocando o 3,10 da sua primeira onda por 4,50, diminuindo a desvantagem para 6,71.



A prioridade de escolher a próxima ficou para a experiente Silvana Lima, que entra numa direita que só rende um snap e não muda seu placar. Larissa, enfim, pega uma onda melhor para mandar duas batidas fortes de backside, que valem 5,07. No entanto, ainda precisava de 6,14 para vencer e não entra mais ondas boas, com Silvana Lima faturando o prêmio máximo de 30.000 Reais do SSXP Saquarema Pro, pela vitória por 11,20 a 9,57 pontos.



“Foi mais do que especial fazer a final com a Silvana (Lima). Como sempre falei, é uma ídola e dessa vez ela ganhou, mas ainda vai ter muitas oportunidades para a gente disputar mais baterias”, disse Larissa dos Santos. “O mar fletou do nada na final, mas estou feliz pela minha performance e por serem duas cearenses, que pra mim é gratificante e certamente o Ceará todo está muito feliz. Foi um resultado importante, porque uma das minhas metas é conseguir o bicampeonato brasileiro e vamos com tudo pra próxima”.



Semifinais

Larissa dos Santos se classificou para a grande final do SSXP – SuperSurf Experience – Saquarema Pro, vencendo um duelo emocionante com a líder do ranking, Tainá Hinckel. A catarinense liderou toda a bateria, mas tudo foi decidido nos minutos finais. A cearense pegou uma direita boa, que armou a parede para ela atacar forte com três batidas e rasgadas de backside, que arrancaram nota 7,43 dos juízes. Tainá também pegou uma onda que rendeu duas manobras, precisando de 6,18 para vencer. Mas, a nota saiu 6,17 e a bateria terminou empatada em 12,20 pontos, com Larissa ganhando por ter a maior nota.



“Estou muito feliz por manter a liderança do ranking e um pouco triste, porque no finalzinho da bateria, eu precisava de 6,18 e me deram 6,17. Mas, estou feliz com minha performance e com o meu surfe”, disse Tainá Hinckel. “Estou sentindo que estou surfando cada vez melhor e, com certeza, isso me deixa cada vez mais forte para as próximas competições. Agora vai ter duas etapas no Sul, mas independente do lugar, as condições são iguais para todas e vou pra cima com tudo de novo”.



Confronto de gerações

A outra semifinal do SSXP Saquarema Pro foi um verdadeiro confronto de gerações, com Silvana Lima, de 37 anos de idade, enfrentando uma das participantes mais jovens do evento, Aysha Ratto, de 15 anos. A surfista de Búzios foi a grande surpresa na Praia da Vila e tinha barrado nas quartas de final, a vice-campeã da primeira etapa do Circuito CBSurf Pro em Maceió (AL), a carioca Mariana Areno.



Mas, Silvana Lima entrou no mar sabendo do potencial da jovem Aysha Ratto, com seu ataque agressivo de backside nas direitas da Praia da Vila. A cearense acabou fazendo a sua melhor apresentação em Saquarema, vencendo a bateria por 15,60 pontos, com notas 8,00 e 7,60. Estas marcas só ficaram abaixo das que a catarinense Tainá Hinckel conseguiu na quarta de final com a paulista Kemily Sampaio, quando atingiu 17,50 pontos, somando 9,00 e 8,50.



“Estou muito feliz e só tenho que agradecer a Deus por estar com a Silvana (Lima) ali na bateria. Foi mágico, porque ela é uma ídola pra mim”, disse a jovem Aysha Rato. “Eu nunca me imaginei surfando com ela numa bateria. Estou muito feliz pelo meu resultado e vamos com tudo pra próxima”.



Ranking brasileiro

O resultado do SSXP – SuperSurf Experience – Saquarema Pro provocou mudanças no ranking profissional da Confederação Brasileira de Surf. A vencedora da primeira etapa do Circuito CBSurf Pro 2022 em Maceió (AL), Tainá Hinckel, permaneceu na liderança com o terceiro lugar na Praia da Vila. Já a decisão do título, valia a vice-liderança e Silvana Lima ganhou esta briga, com a carioca Mariana Areno caindo para a terceira posição e Larissa dos Santos subindo do nono para o quarto lugar com o vice-campeonato.



O encerramento da categoria feminina no sábado, foi decidido pela comissão técnica da CBSurf, atendendo a solicitação dos atletas da masculina, porque a previsão indica ondas bem maiores para o domingo. As oitavas de final que iriam abrir o sábado, ficaram então para serem iniciadas as 7h00 do domingo. Como o Circuito Brasileiro Profissional da CBSurf é realizado com o princípio da igualdade na premiação, o campeão receberá os mesmos 30.000 Reais da Silvana Lima e o vice-campeão vai ganhar 15.000 Reais como Larissa dos Santos.



