Saquarema segue com obras em várias frentes levando conforto e bem-estar à populaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/07/2022 16:10

Com o objetivo de melhorar a infraestrutura do município e a funcionalidade de vários locais, para proporcionar a melhoria da qualidade de vida dos moradores em inúmeros sentidos, a Prefeitura de Saquarema vem dando continuidade à realização de obras de diversos portes e modalidades em praticamente toda a cidade.

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção do do Parque de Exposições Marcos Santiago, em Sampaio Corrêa, um novo espaço que será de grande importância turística, econômica e cultural da cidade.Após a pavimentação asfáltica da via principal, as equipes estão empenhadas na construção da superestrutura do Prédio da Administração Geral e do Clube dos Cavalos. Já o Prédio de Apoio aos Peões teve a fundação concluída e está, agora, passando pela fase de implantação dos pilares (colunas). As três frentes de obras estão em andamento, com ritmo acelerado.Juntamente com as edificações dos prédios, a Prefeitura está construindo um grande espaço coberto, com pista de areia, medindo 4 mil metros quadrados, que está em fase de preparação de solo.Com a conclusão das obras, Saquarema poderá receber eventos agropecuários de grande porte, fomentando a economia e gerando emprego e renda para a população.Por intermédio das secretarias municipais de Obras Públicas e de Transporte e Serviços Públicos, a Prefeitura retomou a construção da Praça de Jardim Ipitangas. Conhecida como “Praça do Laguinho”, o local será o novo espaço de lazer para os moradores da região.Após a conclusão da etapa de construção do piso da praça, está sendo construído o campo de grama sintética. O equipamento já recebeu o alambrado de proteção, além do gramado que está em fase final de implantação, bem como a iluminação em led. As obras fazem parte do projeto “Uma Praça em Cada Bairro”, lançado em 2020 no município e que já resultou na construção ou na revitalização de 39 desses equipamentos multiuso.Com a conclusão das obras do campo e a colocação da grama decorativa, já poderão ser realizados o paisagismo e a implantação da academia para o idoso, complementando a Praça do Laguinho que já conta com parquinho para as crianças e novo mobiliário.Após a implantação de novas galerias de drenagem, a Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, está realizando a pavimentação de ruas no bairro Jardim, como parte integrante do programa “Saquarema Não Para”. Nesta etapa, as vias contempladas são a Estrada do Saco, com 250 metros; a Rua Enoque José de Azeredo, com 150 metros; e a Estrada de Santo Antônio, com 30 metros.Lançado em 2021, o programa prevê obras de drenagem, pavimentação, urbanização, iluminação de led, sinalização viária e construção de calçadas em 140 quilômetros de ruas e estradas da cidade. Além disso, também está prevista a construção de pontes e diversas passarelas.