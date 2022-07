Mapeamento do Empreendedorismo Criativo é iniciado em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/07/2022 15:35

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e em parceria com o Sebrae-RJ, inicia, nesta terça-feira (12), o Mapeamento do Empreendedorismo Criativo de Saquarema, que tem por objetivo oferecer ferramentas para o desenvolvimento e o fortalecimento da área de economia criativa no município.

Gerenciado pelo Sebrae-RJ, por intermédio da Regional Lagos, o mapeamento consiste em conhecer todos os profissionais que atuam com artesanato, artes cênicas, artes visuais, audiovisual, música, design, editoras e mídias impressas, arquitetura, publicidade, novas mídias e serviços de tatuagem e piercing. A ação é voltada para os moradores de Saquarema e cada profissional deverá efetuar as inscrições por meio de formulário exclusivo, disponível no link . O cadastro servirá de base para o estabelecimento de novas políticas culturais voltadas para o setor e segue o que há de mais moderno em metodologia de pesquisa na área da cultura."Estamos com as equipes de técnicos e consultores do Sebrae-RJ voltados para a realização deste mapeamento. Ao final do projeto, vamos entregar um documento com informações precisas e robustas para que a Prefeitura de Saquarema possa investir mais - e melhor - na cultura local", afirmou a coordenadora regional do Sebrae-RJ, Ana Claudia Vieira."É muito importante que os profissionais estejam atentos aos comunicados e editais que são disponibilizados no Diário Oficial ou canais de comunicação da Prefeitura. Precisamos que cada agente cultural participe deste mapeamento para termos um cenário exato do ramo criativo em Saquarema", informou o secretário municipal de Cultura, Manoel Vieira."O Mapeamento do Empreendedorismo Criativo é uma excelente ferramenta que o Sebrae-RJ está oferecendo para o município de Saquarema. Com ele, nós teremos todo o real panorama deste importante ramo da nossa economia. Todos os envolvidos serão beneficiados com esta ação, que permitirá desenvolvermos diversas políticas públicas voltadas para o setor", completou a prefeita, Manoela Peres.O formulário do Mapeamento do Empreendedorismo Criativo de Saquarema permanecerá até o dia 12 de agosto no site da Prefeitura de Saquarema. Para mais informações, dúvidas ou esclarecimentos, o profissional poderá se dirigir à Secretaria Municipal de Cultura, na Rua Coronel Madureira, 88, Centro (Casa de Cultura Walmir Ayala), de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30.