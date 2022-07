Guarda Maria da Penha celebrou seu primeiro ano de atuação no município de Saquarema - Marcos Ferreira/Prefeitura de Saquarema

Guarda Maria da Penha celebrou seu primeiro ano de atuação no município de SaquaremaMarcos Ferreira/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/07/2022 16:01

Nesta semana, a Guarda Maria da Penha celebrou seu primeiro ano de atuação no município de Saquarema. Coordenada pelas secretarias municipais da Mulher e de Segurança e Ordem Pública, o programa selecionou e capacitou guardas civis municipais para que acompanhem e auxiliem mulheres vítimas de violência e abusos que procuram atendimento e assistência na Secretaria da Mulher. No primeiro ano de existência, a Guarda Maria da Penha realizou centenas de atendimentos no município.

fotogaleria

A Guarda Maria da Penha conta uma equipe de 10 agentes, composta por homens e mulheres, que atuam diariamente, em sistema de plantão, 24 horas por dia.



Os agentes realizam visitas às mulheres que têm medidas protetivas para assegurar e verificar a garantia do seu direito e sua proteção e também auxiliam a Secretaria da Mulher em ações de ocorrências. Também realizam, com autorização da vítima, ligações de emergência, rondas, além de visitas mensais nas residências das mulheres com medidas protetivas, visando reprimir possíveis atos de violência por parte do agressor.



“Temos recebido muitos relatos de mulheres que estão se sentido seguras com esse serviço. Fico muito feliz e orgulhosa de poder oferecer essa proteção e saber que as mulheres de Saquarema se sentem seguras com a Guarda Maria da Penha”, disse a prefeita, Manoela Peres.



Mesmo com dados positivos sobre o primeiro ano de existência da Guarda Maria da Penha, a Secretária Marcia Azeredo explica que os números poderiam ser maiores. A Guarda Maria da Penha conta uma equipe de 10 agentes, composta por homens e mulheres, que atuam diariamente, em sistema de plantão, 24 horas por dia.Os agentes realizam visitas às mulheres que têm medidas protetivas para assegurar e verificar a garantia do seu direito e sua proteção e também auxiliam a Secretaria da Mulher em ações de ocorrências. Também realizam, com autorização da vítima, ligações de emergência, rondas, além de visitas mensais nas residências das mulheres com medidas protetivas, visando reprimir possíveis atos de violência por parte do agressor.“Temos recebido muitos relatos de mulheres que estão se sentido seguras com esse serviço. Fico muito feliz e orgulhosa de poder oferecer essa proteção e saber que as mulheres de Saquarema se sentem seguras com a Guarda Maria da Penha”, disse a prefeita, Manoela Peres.Mesmo com dados positivos sobre o primeiro ano de existência da Guarda Maria da Penha, a Secretária Marcia Azeredo explica que os números poderiam ser maiores.

“Em um ano contabilizamos centenas de atendimentos de emergência, como buscar no hospital, levar ao IML na delegacia, na residência para retirada de pertences e 197 visitas agendadas, mas este número poderia ser maior, já que 30% das mulheres que registram ocorrência recusam as visitas agendadas. Estamos trabalhando para que as vítimas se sintam mais confiantes em romper esse ciclo de violência doméstica e compreendam a importância do nosso trabalho”, explicou a Secretária.



Além da atuação da Guarda Maria da Penha, as mulheres atendidas pelos agentes são encaminhadas para o CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher) onde recebem atendimento da equipe especializada composta por uma assistente social, psicóloga e recebem orientações jurídicas.



Para mais informações sobre a Guarda Maria da Penha e demais serviços oferecidos pela Secretaria da Mulher e pelo CRAM (Centro de Referência e Atendimento à Mulher), o telefone é (22) 99859-7841. A Secretaria fica na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, nº16 Bacaxá (esquina da Ricamar Pneus). O local está aberto de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas.