Alunos da rede municipal de Educação visitam exposição na Casa de Cultura

Publicado 15/07/2022



Estudantes do Centro Municipal de Educação Menaldo Carlos de Magalhães estiveram, na tarde desta quinta-feira (14), na Casa de Cultura Walmir Ayala para conferir a exposição "Essa Folia é de Reis", inaugurada na última quarta-feira (13)

A visita guiada feita pela equipe de Patrimônio Cultural e Centro de Memórias de Saquarema foi realizada com cerca de 80 alunos do ensino fundamental. As crianças aprenderam sobre a origem, os conceitos, as tradições e os costumes da festa no período em que era organizada e conduzida por Edilson Martins Miranda, conhecido como Mestre Boca de Velho, que fundou em 1967, no distrito de Sampaio Corrêa, a Folia de Reis Estrela Dalva do Oriente, hoje já extinta.

A Casa de Cultura Walmir Ayala fica na Rua Cel. Madureira, Centro. A exposição estará aberta ao público, com entrada gratuita, de segunda a quinta-feira, das 9h às 17h. Às sextas-feiras, das 9h às 19h, e aos sábados, das 17h às 20h.



A coleção



A coleção referente à Folia de Reis Estrela do Oriente, como efetivamente ficou conhecida a agremiação, é constituída por mais de vinte itens que passaram por processo de conservação e selecionados para enriquecer a mostra. São instrumentos musicais - a maioria de percussão -, adereços diversos, além de material fotográfico e depoimentos gravados em vídeo pelo Mestre Boca de Velho, registrando a memória da Folia de Reis em Saquarema. A incorporação desse acervo à exposição é, também, uma justa homenagem ao fundador da última Folia de Reis do município, que resistiu por cinco décadas mantendo a tradição, sempre acompanhado de sua sanfona de oito baixos, entoando os cânticos rimados da festa religiosa.



A exposição estava para inaugurar, quando a Secretaria Municipal de Cultura foi surpreendida com a doação da coleção do Mestre Boca de Velho, levando ao adiamento, conforme explica o Secretário Manoel Vieira. "Diante da relevância do acervo e da importância que a sua divulgação tinha para os familiares, não houve dúvida quanto a adiar a inauguração e enriquecer a experiência do público visitante. A nova versão da exposição teve seu espaço ampliado para mostrar o contexto dos festejos em Saquarema, eternizados no acervo - um pedaço da história que agora é todos - que os filhos do Sr. Edilson fizeram questão de compartilhar com os saquaremenses."