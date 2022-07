Saquarema divulga semana cultural para os moradores aproveitarem - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema divulga semana cultural para os moradores aproveitaremDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/07/2022 16:24

Saquarema terá atrações culturais para gostos diferenciados nesse fim de semana que começa mais cedo. Quarta (20) e quinta-feira (21), tem Saquarte, no Centro de Memória, com a presença de importantes artesãos e artistas plásticos. Na sexta-feira (22) e no sábado (23), o Teatro Municipal Mário Lago receberá a comédia “Rir de 4 é Mais Gostoso”. Na sexta e no domingo, 24, respectivamente na Casa de Cultura Walmir Ayala e no Teatro Mário Lago, será a vez da “Mostra Cultural de Capoeira”. E permanece em cartaz, na Casa de Cultura Walmir Ayala, a exposição “Essa Folia é de Reis”, que poderá ser visitada de segunda a sábado.



Quarta e quinta tem Saquarte



Nesta quarta (20) e quinta-feira (21), a feira Colaborativa Saquarte, que reúne importantes artesãos e artistas plásticos da cidade, estará montada no Centro de Memória de Saquarema. Nos espaços dos expositores são encontrados quadros, esculturas e inúmeros utensílios em cerâmica e acessórios exclusivos transformados em arte, como canecas, brincos e pulseiras, entre outras criações, além de plantas suculentas. Também são comercializados compotas, conservas, geleias, bebidas, biscoitos e demais iguarias artesanais. A Saquarte estará aberta das 15h às 20h e o Centro de Memória de Saquarema fica na Avenida Barão de Saquarema, 419.



“Rir de 4 é Mais Gostoso”



O Teatro Municipal Mario Lago vai receber na sexta-feira (22) e sábado (23), a peça “Rir de 4 é Mais Gostoso”, com 4 atores e uma missão: fazer você rir. A comédia aborda cenas do cotidiano, com humor anárquico e viés crítico e absurdo, e tem no elenco LG Buqueroni, Marcos Felipe, Nick Matos e Raphael Tavares, que também dirige o espetáculo. A participação especial é de Neto Mozer e de Sabrina Nobre. Nos dois dias, as sessões terão início às 19h30 e os ingressos para as apresentações, com uma hora de duração, podem ser adquiridos pela internet, através do site sympla.com.br, ou na bilheteria do Teatro. A entrada inteira custa R$ 30 e a meia entrada R$15. A classificação etária é 14 anos e o Teatro Municipal Mário Lago fica na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no Centro de Saquarema.



“Mostra Cultural de Capoeira”



A Casa de Cultura Walmir Ayala, na sexta-feira (22), às 18h30 e às 20h30; e o Teatro Municipal Mário Lago, no domingo (24), às 10h, serão palco da “Mostra Cultural de Capoeira”, realizada pela Associação de Capoeira Guarda Negra, que está comemorando 25 anos de tradição. O evento, no primeiro dia constituído por exposição de fotos e apresentações de capoeira e maculelê, e no segundo pela cerimônia de reconhecimento de Mestre de Capoeira, tem a supervisão do Mestre Marujo, é gratuito (no domingo, a entrada é 1kg de alimento não perecível) e sua classificação etária, livre. A Casa de Cultura Walmir Ayala fica na Rua Coronel Madureira, 77, no Centro. E o Teatro Municipal Mário Lago na Rua Coronel Madureira, 88, também no Centro, no prédio da Prefeitura.



“Essa Folia é de Reis”



A exposição "Essa Folia é de Reis" é constituída por altar com imagens de santos e outros elementos do catolicismo popular, bandeira de Folia De Reis, chapéu de folião e fardas de palhaços (calça, camisão, máscara e capacete). A parte mais expressiva é um conjunto de 23 máscaras de palhaços, coletadas em território fluminense, por ocasião da pesquisa que fundamentou o pedido de reconhecimento das folias de reis como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. A mostra também conta com uma sala exclusiva, onde são exibidos os itens da coleção que pertencia ao Sr. Edilson Martins Miranda, conhecido como Mestre Boca de Velho, fundador, no ano de 1967, no distrito de Sampaio Corrêa, da Folia de Reis Estrela Dalva do Oriente, hoje extinta.

A exposição estará aberta na Casa de Cultura Walmir Ayala, que fica na Rua Coronel Madureira, 77, no Centro, das segundas às quintas-feiras, das 9h às 17h. Às sextas-feiras, das 9h às 19h, e aos sábados, das 17h às 20h, até o dia 13 de agosto. A entrada é gratuita e classificação etária, livre.