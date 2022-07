Centro de Treinamento de Surf Léo Neves abre inscrições gratuitas para iniciantes e praticantes do esporte - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/07/2022 11:55

O Centro de Treinamento de Surf Léo Neves abriu inscrições, nesta terça-feira (19), para interessados em aprender a surfar ou aprimorar suas habilidades no esporte. Aberto para candidatos de ambos os sexos, com idade entre 5 e 20 anos, o programa promovido pelo Centro de Surf é constituído por aulas práticas de surfe, preparação física, noções de oceanografia e meio ambiente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Não há um período pré-definido de duração para a aprendizagem, pois isso dependerá da evolução individual nas atividades do CTS.

Para se inscrever gratuitamente, os candidatos deverão acessar o site do Centro . A equipe técnica avaliará os candidatos e chamará aqueles que forem considerados aptos para a matrícula. No momento da matrícula definitiva, para os menores de idade a presença do responsável, devidamente identificado, é indispensável.

O programa

Conforme as especificidades do CTS - Surf, as turmas de alunos serão distribuídas pela equipe técnico-pedagógica em dois eixos: Vetor Iniciação Esportiva, cujo objetivo é iniciar o processo de aprendizagem do surf e seus fundamentos, de forma a promover uma consciência coletiva cidadã formatada a partir de valores positivos, de acordo com cada categoria, entre 5 e 17 anos de idade. E Vetor de Formação Esportiva, que visa promover o desenvolvimento técnico, de acordo com a categoria, e as habilidades físicas e psicológicas, através das atividades realizadas no projeto, para as categorias entre 10 e 20 anos de idade. Os talentos surgidos a partir desses dois eixos de aprendizagem integrarão uma equipe, o Team Saquarema, que participará das principais competições e eventos oficiais do calendário anual.

O Centro

O Centro de Treinamento Léo Neves nasce com o objetivo de democratizar o acesso à prática do surf e aos seus fundamentos e valores, além de descobrir, desenvolver e aprimorar talentos esportivos através de treinamento, vivências e atividades que estimulem o desenvolvimento integral do praticante, para que este atinja potencial esportivo competitivo. A capacidade de atendimento total do Centro é de 120 alunos mas, a princípio, 100 vagas serão preenchidas.

O espaço conta com academia, salas de juízes, reunião, vídeo, informática, multiuso, além de recepção, área de alimentação, vestiários, consultório para avaliação médica e administração. Posteriormente, o imóvel também abrigará o Museu do Surf, dedicado ao resgate e à preservação da memória de Saquarema relacionada a esta atividade esportiva.

Através do Centro, a Prefeitura de Saquarema pretende não só incentivar o surgimento de novos talentos e proporcionar ao jovem em formação todo o suporte para seu desenvolvimento pleno como cidadão e atleta profissional. Mais do que isso, a ideia é investir na inclusão, estimulando não somente a atividade esportiva, como também a cadeia produtiva de economia criativa, uma vez que o surfe é capaz de estimular a moda, o design, a gastronomia e o turismo.

Considerada o “Maracanã do Surfe” em função da reconhecida qualidade de suas ondas, principal “insumo” para a prática do esporte, Saquarema, apesar dos inúmeros profissionais surgidos de suas águas, não tinha, até então, uma política pública destinada a fomentar os talentos locais, num projeto que unisse a formação de base pedagógica à perspectiva de desenvolvimento profissional.

Além das atividades sistemáticas constantes da grade regular, o Centro de Treinamento oferecerá workshops e oficinas, além de atividades de caráter cultural, abertas ao público em geral, para enriquecer o universo do surfe em Saquarema.

Cumprindo também relevante função social, o Centro de Treinamento de Surf Leo Neves ofertará vagas para alunos em vulnerabilidade que receberão, além dos treinamentos específicos, alimentação, aulas de inglês, acompanhamento clínico, fisioterápico, psicológico, nutricional e assistência social.