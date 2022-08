Prefeitura de Saquarema dá início à Campanha de Vacinação Antirrábica - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema dá início à Campanha de Vacinação AntirrábicaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 18/08/2022 12:08

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já deu início à Campanha de Vacinação Antirrábica no município. A edição de 2022 contará com imunizações em posto volante, sempre às terças-feiras, até o dia 1º de novembro, e com a realização de dois “Dias D”, em 24 e 26 de setembro. A campanha teve início na terça-feira (16), no Centro de Saquarema, e seguirá nos demais bairros conforme cronograma abaixo:



Agosto

23/08– São Geraldo/Bacaxá – 09h às 14h

30/08 – Basileia/ Campo Sintético – 09h às 14h



Setembro

06/09 – Jaconé/ Ismênia – 13h às 17h

13/09 – Itaúna/Surf – 09h às 14h

20/09 – Rio de Areia/ESF – 09h às 14h

24/09 – Dia D – 09 às 16h (ESFs Bicuíba, Vilatur, Bonsucesso, Água Branca, Barreira, Mombaça, Barra Nova, Rio Seco, Rio Mole e Rio D’Areia)

26/09 – Dia D – 09h às 16h (ESFs Bacaxá e Palmital e Escolas Municipais Orgé F. dos Santos/Itaúna, José Bandeira/Boqueirão, Luciana Coutinho/Porto da Roça, Amália da C. Melo/Sampaio Corrêa, Carlos Vanderson/Jaconé e Ipitangas).

27/09 – Verde Vale/Barreira – 09h às 14h



Outubro

04/10 – Bacaxá /Praça da Bíblia – 09h às 14h

11 /10 – Tingui/Serra do Mato Grosso – 09h às 14h

18/10 – Loteamento Alvorada – 09h às 14h

25/10 – Guarani/Campo – 09h às 14h



Novembro

01/11 – Campo do Barroso – 09h às 14h

