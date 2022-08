Ataque de abelhas em Saquarema matou um cachorro e deixou pelo menos cinco pessoas feridas - Filipe Bambilla/Arquivo pessoal

Publicado 18/08/2022 17:57

Um ataque de abelhas, que aconteceu na última terça-feira (16), matou um cachorro e deixou pelo menos cinco pessoas feridas na rua Planejada C, no bairro Itaúna, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Segundo informações do G1, um morador da rua relatou que o cachorro era da raça pitbull e estava dentro de um carro com os donos, que também foram picados. O animal foi encaminhado para um veterinário após o episódio, mas não resistiu.



Entre as pessoas feridas, um homem foi encaminhado ao Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo, por conta de complicações no quadro alérgico.

O enxame teria começado a atacar na parte da manhã. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil chegaram a ser acionados, mas os órgãos não possuem uma especialidade nesta área.

As abelhas foram capturadas pelo apicultor Filipe Bambilla que, com os equipamentos de proteção adequados, retirou o favo que estava com filhotes das abelhas e colocou em uma caixa para atrair a abelha rainha e assim os demais insetos.



O procedimento levou algumas horas, começando às 11h e terminando a noite, quando o apicultor levou os animais para um apiário em Bonsucesso.