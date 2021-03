Fabrício Azevedo (à esquerda) durante reunião em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 18:40 | Atualizado 11/03/2021 18:41

SILVA JARDIM – O prefeito interino de Silva Jardim, Fabrício Azevedo, foi eleito para compor a nova diretoria do Consórcio Intermunicipal Lagos São João (CILSJ), em evento que aconteceu na cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, nessa quarta-feira (10). Fabrício vai assumir a vaga de vice-presidente do consórcio e ocupará o cargo durante o biênio 2021-2023.



A eleição foi realizada durante a reunião anual do Conselho de Associados, composto por representantes do poder público, empresas e organizações não-governamentais (ONGs) dos municípios da área de abrangência. Além de Fabrício, o prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, foi eleito por unanimidade para presidir a nova diretoria.



“Foi um prazer inenarrável em poder ser escolhido como vice presidente do consórcio. Iremos exercer com muito trabalho e dignidade para com o consórcio e a população silvajardinense, com projetos e realizações para melhoria do município, que possam fazer diferença na vida dos munícipes”, declarou Fabrício Azevedo, afirmando que a ideia é conscientizar a população dos municípios que fazem parte do consórcio sobre meio ambiente.



O Consórcio Intermunicipal Lagos São João é composto por 13 municípios: Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, Iguaba Grande, Maricá, Rio Bonito, Rio das Ostras, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Silva Jardim. O objetivo é unir governos, entidades da sociedade civil e empresas para fortalecer a gestão compartilhada do meio ambiente.