Grupo prioritário faz parte da 'Fase 3' da campanha de imunização contra Covid-19 Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 08:30 | Atualizado 12/03/2021 08:40

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta sexta-feira (12), a vacinação dos idosos de 75 a 79 anos, seguindo o planejamento do Plano Municipal de Vacinação. A previsão é de que esse grupo prioritário seja vacinado ao longo das próximas semanas, dependendo da quantidade de doses recebidas pelo município.



Esse grupo faz parte da ‘Fase 3’ da campanha de imunização contra Covid-19, na cidade. Em cronograma divulgada nas redes sociais, quatro bairros iniciarão a próxima fase com a vacinação acontecendo nas clínicas da família dos respectivos bairros. Confira o calendário:



12/3: ESF Cidade Nova – 8h às 14h

15/3: ESF Biquinha – 8h às 14h

15/3: ESF Fazenda Brasil – 8h às 14h

16/3: ESF Boqueirão – 8h às 14h