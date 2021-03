Cidade contabiliza 1.787 casos confirmados e soma 20 óbitos para a doença Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 18:39

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, começa a aplicar a segunda dose da vacina contra Covid-19 nessa terça-feira (16). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as doses são destinadas a idosos acima de 90 anos. A previsão é de que esse grupo prioritário receba a segunda dose do imunizante ao longo das próximas semanas.



De acordo com a publicação da Prefeitura do município nas redes sociais, nesta segunda (15), a vacinação acontece nas unidades de saúde do Centro e do bairro Imbaú, e depois passa por Boqueirão e Varginha nos dois dias seguintes. A cidade permanece seguindo o planejamento do Plano Municipal de Vacinação. Confira o calendário:



16/3 – Centro – 8h às 14h

16/3 – Imbaú – 8h às 14h

17/3 – Boqueirão – 8h às 14h

18/3 – Varginha – 8h às 14h