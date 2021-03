Projeto ainda necessita ser sancionado pelo poder executivo para entrar em vigor Foto: Reprodução

SILVA JARDIM – A Câmara de Vereadores de Silva Jardim, no interior do Rio, aprovou nessa terça-feira (16), em caráter de urgência, a criação de um Centro de Acolhimento para pacientes com suspeita de Covid-19. Ideia é implantar um local com ambiente externo para resolver o problema da superlotação do Polo de Síndrome Gripal, unidade que cuida dos casos de coronavírus no município.

Para entrar em vigor, entretanto, o projeto ainda necessita ser sancionado pelo poder executivo, que ainda não se manifestou sobre o tema. De acordo com o texto do requerimento feito pelos vereadores Juninho Peruca e Liés Abibe ao plenário, o objetivo principal é que o primeiro atendimento seja feito em local mais arejado, menos propício ao contágio.

No local seria feita a aferição de temperatura, saturação de oxigênio e realização de teste rápido, segundo o requerimento. “Onde está sendo realizado o acolhimento atualmente se tornou pequeno em relação ao número de pessoas que, nos dias atuais, procuram esse serviço, ficando pacientes do lado de fora para aguardar atendimento”, diz trecho do documento.

De acordo com o último boletim epidemiológico publicado pela Prefeitura na terça-feira (16), a cidade soma 24 óbitos e 1.849 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Ao todo, cinco pessoas seguem internadas e outras 49 permanecem em isolamento domiciliar.