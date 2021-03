'Fase 3' da imunização contra Covid-19 chega a 10 bairros durante a semana Foto: Rômullo Espíndola

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 12:47

SILVA JARDIM - A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou nesse domingo (21), seu novo calendário da terceira fase de vacinação contra a Covid-19. Nesta fase da imunização, idosos com faixa etária entre 75 e 79 anos compõem o grupo da ‘Fase 3’ do Plano Nacional de Imunização.

A previsão é de que esse grupo prioritário seja vacinado ao longo desta semana, dependendo da quantidade de doses recebidas pelo município. Em cronograma divulgado nas redes sociais, 10 bairros irão receber a terceira fase de imunização. Confira o novo cronograma divulgado pela Prefeitura de Silva Jardim:

22/3 – Aldeia Velha

22/3 – Bananeiras

23/3 - Coqueiro

23/3 – Caxito

24/3 – Gaviões

24/3 – Pirinéus

24/3 – Varginha

24-3 – Mato Alto

26/3 – Lagoa

26/3 – Imbaú