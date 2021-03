Cidade tem visto aumento nos números referentes à pandemia Foto: Fabiano Martinez

Por O Dia

Publicado 23/03/2021 13:06

SILVA JARDIM - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) expediu nessa segunda-feira (22) uma recomendação de ampliação das medidas de isolamento social, com a suspensão das atividades não essenciais e restrição das consideradas essenciais. A recomendação foi enviada a cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, além de outros seis municípios do estado.

Além de Silva Jardim, receberam o documento do MPRJ, as cidades de: Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá e Maricá. O texto determina a manutenção das medidas restritivas e de fiscalização pelo prazo mínimo de 14 dias. O MPRJ solicitou informações sobre as providências adotadas no prazo de 48 horas.

De acordo com o último boletim epidemiológico publicado pela Prefeitura de Silva Jardim nessa segunda-feira (22), a cidade soma 25 óbitos e 1.902 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia. Ao todo, 10 pessoas seguem internadas e outras 58 permanecem em isolamento domiciliar.