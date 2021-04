Capacitação foi direcionada aos servidores públicos do município Foto: Divulgação

14/04/2021

SILVA JARDIM – Capacitar seus funcionários para o esquema vacinal de rotina dirigido a adultos, crianças, adolescentes e rede de Câmaras de Vacinas é o objetivo da Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, que realizou nesta quarta-feira (14) treinamento de imunização contra Covid-19 e Influenza. A ação aconteceu por meio da Secretaria de Saúde do município.

Além de preparar os servidores para campanhas de vacinação, o evento serviu para informatização no novo Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI) da Covid-19 e da Influenza, de acordo com o governo municipal. A cidade atualmente se encontra na ‘Fase 5’ da imunização contra o novo coronavírus, vacinando idosos de faixa etária entre 65 e 69 anos.