De acordo com a Prefeitura, 3,5 mil cestas serão entregues através da Secretaria Municipal de Educação Foto: Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 18:35

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Educação, divulgou nesta quinta-feira (22) seu novo cronograma de entrega das cestas básicas e apostilas a alunos da rede municipal de ensino. De acordo com o calendário publicado nas redes sociais, em determinados bairros os materiais serão entregues de casa em casa.

Ainda segundo a publicação, somente o responsável com documento poderá efetuar a retirada da cesta básica e das atividades. De acordo com a Prefeitura, 3,5 mil cestas serão entregues através da Secretaria Municipal de Educação e outras 500 cestas, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Promoção Social. O novo cronograma está disponível no perfil oficial do município nas redes sociais.