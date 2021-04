Próximos dias devem registrar temperaturas mais baixas do ano até aqui na cidade Foto: Nelson Shumaker dos Santos

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 07:11

SILVA JARDIM – A previsão do tempo para esta segunda-feira (26), em Silva Jardim, no interior do Rio, será de tempo encoberto por nuvens e possibilidade de chuva. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade deve registrar mínima de 16°C e máxima de 30°C durante o dia. As temperaturas devem permanecer baixas com a presença de pancadas de chuva e tempo frio até o fim da semana.

Segundo o INMET, o município deve ter céu nublado e com grande quantidade de nuvens nesta terça (27), com mínima de 18ºC e máxima de 26°C. Na quarta (28), as temperaturas na cidade devem registrar baixas ainda mais perceptíveis com mínima de 15°C e máxima de 25°C. A semana encerra com céu mais claro, apesar do frio, registrando mínima de 14°C e máxima de 26°C na quinta (29), e caindo para mínima de 12°C e máxima de 27°C na sexta-feira (30).