Publicado 28/04/2021 17:08

SILVA JARDIM – A Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, por meio de sua Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Promoção Social, promoveu diversas ações de conscientização contra a Covid-19 em alguns pontos da cidade, durante essa terça-feira (27). Durante a ação foram distribuídas máscaras de proteção, de acordo com publicação do governo municipal.

Segundo publicação da Prefeitura nas redes sociais, o objetivo do trabalho é orientar a população sobre a importância de continuar mantendo o distanciamento social e do uso da máscara de proteção. Ainda segundo a Prefeitura, as máscaras entregues aos habitantes da cidade, foram doadas pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (CONLESTE).