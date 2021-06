Suspeito foi levado para a 120ª Delegacia Policial - Foto: Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 18:35

SILVA JARDIM – Um homem foi preso pela Polícia Civil, na tarde dessa terça-feira (15) após roubar um celular no bairro Varginha, em Silva Jardim, no interior do Rio. De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Matheus da Costa Leal, foi encontrado no mesmo bairro após investigações e foi levado para a 120ª Delegacia Policial.

Segundo a corporação, Matheus é acusado de ter roubado o telefone celular no mês de março deste ano. Ele portava uma arma de fogo durante o crime e contou com a ajuda de um companheiro. Ainda segundo a corporação, contra o Matheus pendia um mandado de prisão preventiva pela prática do crime de roubo.