Cidade registrou primeiros casos da variante delta na semana passadaFoto: Rômullo Espíndola

Publicado 06/09/2021 15:19

SILVA JARDIM – Pessoas na faixa etária entre 12 e 15 anos começaram a ser vacinadas contra a Covid-19 nesta segunda-feira (6), em Silva Jardim, no interior do Rio. No total, oito bairros irão receber as doses para esta fase da campanha de imunização destinada aos adolescentes, de acordo com o calendário da Secretaria Municipal de Saúde.

De acordo com o cronograma divulgado nas redes sociais, a nova fase da campanha de imunização deve acontecer durante esta segunda, com a imunização acontecendo nas unidades de saúde dos bairros escolhidos, das 8h30 às 12h. É necessário ser cadastrado em umas das unidades de saúde do município para receber a primeira dose da vacina.