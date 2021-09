Cidade irá passar por nova eleição no próximo domingo (12) - Foto: Fabiano Martinez

Publicado 08/09/2021 12:20

SILVA JARDIM - Os candidatos à Prefeitura de Silva Jardim, no interior do Rio, para eleição suplementar marcada para o próximo domingo (12), divulgaram suas agendas de campanhas para esta quarta-feira (8). Os postulantes ao cargo de prefeito seguem com reuniões e caminhadas faltando exatos cincos dias para o novo pleito majoritário.

Fabrício de Napinho (PSD)

O candidato do Partido Social Democrático, Fabrício de Napinho, participou de uma caminhada às 9h, na localidade de Bananeiras. Agora, às 13h, ele segue para o distrito de Aldeia Velha para uma nova caminhada. O candidato fecha o dia com uma reunião às 19h, no bairro Fazenda Brasil.

Juninho Peruca (Podemos)

O candidato do Podemos, Juninho Peruca, também escolheu esta quarta para realizar uma reunião com eleitores. O bairro escolhido pelo candidato foi o Boqueirão, onde Juninho participa de um bate-papo por volta das 19h, no local.

Maira de Jaime (PROS)

A candidata do Partido Republicano da Ordem Social, Maira de Jaime, também irá participar de uma reunião com eleitores, no bairro Varginha. A conversa da candidata com o eleitorado está prevista para acontecer às 18h desta quarta.

*Candidatos apresentados em ordem alfabética.