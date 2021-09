Município de Casimiro de Abreu faz limite com Silva Jardim no sentido norte do estado Rio - Foto: Divulgação

Publicado 16/09/2021 12:30

SILVA JARDIM – A recém-eleita prefeita de Silva Jardim, no interior do Rio, Maira de Jaime (PROS), se encontrou com o governador em exercício no estado do Rio, Cláudio Castro (PL), durante comemoração dos 162 anos da cidade de Casimiro de Abreu, nessa quarta-feira (8). Na ocasião, Casimiro ganhou sua primeira unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec).

O atual presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Silva Jardim, Henrique Gouveia, também marcou presença na celebração. “É de total importância essa união entre os municípios a fim de fortalecer nossa economia, emprego e renda para toda população. Aproveito a oportunidade para parabenizar Casimiro de Abreu pelos seus 162 anos”, escreveu o parlamentar nas redes sociais.

O município de Casimiro de Abreu faz limite com Silva Jardim no sentido norte do estado Rio. Ambas as cidades são conhecidas por suas belezas naturais, produção agrícola e rural, além de trabalho de preservação da fauna e flora existente nos dos municípios, que se encontra protegido pela Reserva Biológica Poço das Antas, projeto de preservação da Mata Atlântica e do mico-leão-dourado, à beira da BR-101.