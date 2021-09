Boletim foi publicado pela Prefeitura agora à noite - Foto: Fabiano Martinez

Publicado 14/09/2021 20:28

Silva Jardim, no interior do Rio, chegou à marca de 2.862 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. São os números do boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (14). Município registrou SILVA JARDIM – A cidade de, no interior do Rio, chegou à marca decasos confirmados dadesde o início da pandemia. São os números do boletim epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (14). Município registrou duas mortes em decorrência da doença num período de cinco dias

De acordo com o boletim divulgado pelo governo municipal, o número de óbitos em decorrência da do novo coronavírus na cidade se mantém na marca de 53 vidas perdidas. Ainda segundo os dados divulgados no boletim, nesse momento quatro pacientes estão internados com o novo coronavírus na cidade, enquanto 20 pessoas seguem em isolamento domiciliar.