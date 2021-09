Maira de Jaime ao lado de seu vice Marcos João, eleitos neste domingo (12) - Foto: Reprodução

Publicado 12/09/2021 19:16 | Atualizado 12/09/2021 19:24

SILVA JARDIM – A candidata Maira de Jaime (PROS) foi eleita prefeita de Silva Jardim, no interior do Rio, neste domingo (12). Após 100% das urnas apuradas, Maira contabilizou 5.273 votos, seguida por Fabrício de Napinho (PSD), que recebeu 4.390 votos, enquanto Juninho Peruca (Podemos) somou 4.216 votos, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No total, 14.482 eleitores foram às urnas neste domingo para eleger o novo chefe do Executivo do município. Maira Branco Monteiro vai para o seu primeiro mandato como prefeita na cidade. Ela tem 38 anos, três filhos, e é casada com o pedreiro e ex-vereador Jaime Figueiredo Lima, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições.

RESULTADO FINAL – 100% DAS URNAS APURADAS

(última atualização às 18h20 de 12/09/2021)

Maira de Jaime (PROS) - 5.273 votos – 37,99%;

Fabrício de Napinho (PSD) – 4.390 votos – 31,63%;

Juninho Peruca (Podemos) – 4.216 votos – 30,38%;

Brancos – 177 votos

Nulos – 426 votos