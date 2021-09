Município tem quatro pessoas internadas com o novo coronavírus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde - Foto: Jheyce Correia

Publicado 09/09/2021 18:56

SILVA JARDIM – A cidade de Silva Jardim, no interior do Rio, registrou uma nova morte por conta da Covid-19, de acordo com seu boletim epidemiológico publicado nessa quarta-feira (8). A cidade soma nesse momento 52 vidas perdidas para o novo coronavírus, e está próximo de atingir a marca de 3 mil casos confirmados da doença, segundo a Prefeitura.

De acordo com os números divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, o município chegou a 2.853 casos confirmados da doença desde o início da pandemia. Ainda segundo os números do mais recente boletim, nesse momento quatro pacientes estão internados com o novo coronavírus na cidade, enquanto 25 pessoas seguem em isolamento domiciliar.