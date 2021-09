Crime aconteceu no bairro Varginha - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/09/2021 18:47

SILVA JARDIM – Um homem de 41 anos foi morto a tiros dentro do próprio carro na noite dessa quarta-feira (8), no bairro Varginha, em Silva Jardim, no interior do Rio. A vítima, identificada por Elenildo de Souza Silva, chegou a sair do veículo utilizando a porta do carona, mas acabou não resistindo aos ferimentos, segundo a Polícia Militar.

De acordo com a corporação, o crime teria ocorrido por volta das 20h, e o suspeito pelo homicídio fugiu do local após o crime e ainda não foi localizado pelos agentes. Ainda segundo a PM, o corpo de Elenildo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio, na Região dos Lagos na madrugada desta quinta (9).

Segundo testemunhas, o atentado aconteceu na Avenida Geneziano Luz, próximo a uma padaria. Peritos da Polícia Civil também estiveram no local e realizaram um laudo preliminar. Cápsulas de uma pistola ponto 40, arma que teria sido utilizada para cometer o crime, foram recolhidas pela perícia. Elenildo trabalhava como motorista por aplicativo.