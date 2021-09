Maira de Jaime ao lado do seu vice, Marcos João, durante reunião de campanha - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 09/09/2021 18:41

SILVA JARDIM – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) encaminhou o processo de recurso da candidata Maira de Jaime (PROS) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que deve julgar a situação do partido somente depois das eleições. A decisão coloca em dúvida se os votos recebidos pela candidata, na eleição suplementar de Silva Jardim, no interior do Rio, serão validados ou não no dia da votação.

Maira chega para a eleição em situação parecida a de seu esposo, Jaime Figueiredo, que chegou ao pleito de 2020 com recurso a ser julgado pelo TSE, recebeu mais votos, porém teve candidatura indeferida pelo tribunal e a eleição na cidade foi anulada, levando a um novo pleito, que acontece nesse fim de semana para definir quem será o novo chefe do Poder Executivo.