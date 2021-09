Eleição acontece nesse domingo (12) - Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Eleição acontece nesse domingo (12)Foto: Nelson Schumaker dos Santos

Publicado 10/09/2021 19:22

SILVA JARDIM – Há exatos dois dias para os eleitores de Silva Jardim, no interior do Rio, irem às urnas decidirem quem será o novo prefeito da cidade, os candidatos ao cargo fecham suas agendas de campanha, percorrendo diversos bairros do município com caminhadas e reuniões. Nesta sexta-feira (10), os três postulantes ao cargo foram às ruas.

Fabrício de Napinho (PSD): o candidato do Partido Social Democrático, realizou uma caminhada com eleitores no Centro da cidade durante a tarde, e fará uma live nas redes sociais agora à noite.

Juninho Peruca (Podemos): o candidato do Podemos não divulgou sua agenda de campanha para esta sexta-feira.

Maira de Jaime (PROS): a candidata do Partido Republicano da Ordem Social, percorreu três bairros: Biquinha, Nossa Senhora da Lapa e Cidade Nova realizando caminhada com eleitores durante todo o dia.

*Candidatos apresentados em ordem alfabética.