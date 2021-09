Apuração já está próxima dos 100% das urnas contabilizadas - Foto: Reprodução

Apuração já está próxima dos 100% das urnas contabilizadasFoto: Reprodução

Publicado 12/09/2021 18:12

SILVA JARDIM – Após 1h do encerramento da votação em Silva Jardim, no interior do Rio, a candidata do PROS, Maira de Jaime lidera com 38,47% dos votos. Em segundo lugar vem Fabrício de Napinho (PSD) com 32,17%, seguido por Juninho Peruca (Podemos) que soma 29,37% dos votos contabilizados. Ao todo, 94,23% das urnas já foram apuradas.

A cidade passa por nova eleição suplementar para decidir quem será o novo prefeito até o dia 31 de dezembro de 2024.