Movimentação já é grande logo no início da manhã - Foto: Rômullo Espíndola

Movimentação já é grande logo no início da manhãFoto: Rômullo Espíndola

Publicado 12/09/2021 10:55

SILVA JARDIM – Cerca de 19 mil eleitores estão indo às urnas neste domingo (12) na cidade de Silva Jardim, no interior do Rio. Nas ruas, muita movimentação de pessoas próximo às seções eleitorais já no começo da manhã. Na cidade, três chapas disputam o cargo e o candidato eleito vai exercer o mandato até o dia 31 de dezembro de 2024.

Em ordem alfabética, estão na disputa: Fabrício Azevedo Lima Campos, o Fabrício de Napinho (PSD), pela Coligação Silva Jardim de Verdade; Luiz Evandro Macedo de Barros Junior, o Juninho Peruca (Podemos), pela Coligação A Mudança é Agora; e Maira Branco Monteiro, a Maira de Jaime (PROS).

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) informou que adotou uma série de medidas sanitárias para garantir que os eleitores possam ir às urnas de forma segura. O horário de votação foi ampliado em uma hora, com as seções eleitorais funcionando mais cedo, a partir das 7h, e encerrando às 17h.

Ainda de acordo com o TRE, a apresentação do documento de identificação ao mesário será feita à distância. O eleitor será orientado a higienizar as mãos com álcool em gel, que ficará disponível em cada mesa receptora de votos, antes e depois da votação. Nos locais de votação, o uso de máscara será obrigatório.

O Ministério Público Estadual (MPE-RJ) informou que sua Ouvidoria vai funcionar das 8h às 17h deste domingo para receber eventuais denúncias relacionadas ao pleito. A comunicação poderá ser encaminhada pelos canais de Call Center via telefone 127, WhatsApp: (21) 9 9366-3100, site oficial, ou em mensagens privadas pelo Facebook.