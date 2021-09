Saúde presta contas ao município referente ao segundo Quadrimestre de 2021 - Foto: Divulgação

Publicado 30/09/2021 13:28

Silva Jardim - O dia de ontem ( quarte-feira 29/09) foi dia de prestação de contas a população do município, através de uma audiência pública.

Foi prestada as contas referentes a Secretaria Municipal de Saúde, referente ao segundo Quadrimestre de 2021, em cumprimento da lei 141, de 13 de Janeiro de 2012.

O ato aconteceu na Câmara de Vereadores, e pôde ser acompanhado por qualquer munícipe.

