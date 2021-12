Terceira dose da vacinação para profissionais da Educação - Divulgação

Terceira dose da vacinação para profissionais da EducaçãoDivulgação

Publicado 14/12/2021 11:26

Silva Jardim - A Prefeitura Municipal de Silva Jardim, através da secretaria de saúde informa que de acordo com as normas do Plano Nacional de Imunização, quem já completou CINCO meses após a aplicação da segunda dose - ou dose única - já está liberado para tomar a terceira dose.

Basta comparecer na Sala de Imunização da Policlínica, no dia 16/12, das 9h às 15h, com o CPF e a Carteira de Vacinação em mãos.