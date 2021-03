Prova do líder da semana do BBB 21 Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 00:00

Na prova do líder do Big Brother Brasil iniciada na noite desta quinta-feira (18), os participantes precisam trabalhar em duplas: um participante deverá permanecer sentado no carro, com o cinto afivelado, enquanto outro ficará responsável por operar a alavanca. No momento em que o cronômetro for acionado, a dupla deverá trocar de lugar e acionar novamente a alavanca antes do tempo terminar.



Mas parece que a dinâmica da prova não animou muito o público, que soltou ironias nas redes sociais. Confira:

A prova que eu esperava // o que eu recebi



Boninho vcs ja foram melhores #BBB21#ProvaDoLider pic.twitter.com/6fTHKzeXyl — (@chaenjee) March 19, 2021

O casal que brigou no rolê dividindo o uber na volta pra casa#ProvaDoLider#bbb21 pic.twitter.com/UcnAillRNP — Jhon (@Piscianolesado) March 19, 2021

sdds de quando as provas de resistência do bbb eram assim #BBB21 / #ProvaDoLider / Mano a Carla / Tropa da Sarah / Tadinha da Carla / Arthur e Gil / Arthur e Carla Diaz / Trouxa| Burra / Não é possível / Carla Diaz merece Respeito / Até o Tiago / Cagando pic.twitter.com/U3Ep8gdDzQ — edu (@eieduu) March 19, 2021

A produção teve que fazer uma prova com ÁGUA pra assim vitória tube enfim tomar banho



João e Camila / pocah e Juliette / NÃO É POSSÍVEL / vitória tube / viih tube / nem o tiago / o Arthur / corrente de oração / #provadolider pic.twitter.com/D7tYKHuJ7F — Jeielly Madeira (@JeiellyMadeira) March 19, 2021

