Gilberto é o novo líder do BBB 21 Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 23:45

Após o apresentador Tiago Leifert confirmar Gilberto e Sarah como os vencedores da Prova do Líder no Big Brother Brasil 21, da TV Globo, a dupla disputou a liderança e um carro numa prova de sorte. Gil escolheu a chave certa na primeira tentativa e, na comemoração, lançou o bordão clássico da personagem de Carolina Ferraz na novela Beleza Pura: ‘Eu tô rica!’. Foi o suficiente para a internet ir ao delírio: confira as reações!

23:59 EU TÔ INDIGNADO



00:00 EU TÔ RICApic.twitter.com/J3gwiG3wQx — TETR4ndré (@ASM7) March 20, 2021

( Gil ) EU TÔ RICA

HAHAHAHAHAHAHAHAHHAHA#ForaCaio #BBB21

Sara e Gil REAGE ARTHUR

GIL E SARAH GANHARAM

O Caio e Fiuk Mas a Juliette Se Caio

JUNTOS COM CARLA Xixi

Ai Juliette Gente a Juliette Boa Gil pic.twitter.com/bupLPLaH6p — Huguin (@Hugoferreir9) March 20, 2021

BRASIL EU TO RICA EU NEM TENHO HABILITAÇÃO KKKKKKKKKK #BBB21 pic.twitter.com/fIWxY2dvcW — alan (@kidkxrow) March 20, 2021

