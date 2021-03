Sarah é desmascarada por Juliette após a formação do paredão Reprodução/ Twitter

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 00:43 | Atualizado 22/03/2021 01:33

Neste domingo (21), por indicação do líder Gilberto, Rodolffo entrou no paredão ao lado de Fiuk e Carla Diaz, que já estavam previamente indicados ao terem sido os dois primeiros a sair da última prova do líder. Caio ficou empatado com Juliette pela votação da casa e, no desempate do líder Gil, foi preterido - mas se salvou na prova bate-e-volta.

Além da definição do paredão entre Carla, Fiuk e Rodolffo, a noite foi marcada pela revelação ao vivo de dois votos que Juliette levou: Caio e Sarah. A Internet foi ao delírio com a formação do paredão: confira!

a sarah botou a juliette no paredão o gil foi lá tirou e colocou o amigo dela no lugar pic.twitter.com/yW3jz7fek3 — fernanda (@fireworkng) March 22, 2021

Eu queria ser perspicaz nas minhas escolhas igual a Juliette foi ao escolher o voto da Sarah

Juliette certeira#BBB21 pic.twitter.com/Jfvo7lwRIg — Jhon (@Piscianolesado) March 22, 2021

Caio continua procurando Juliette para tentar se justificar e diz “Sarah me disse que você ia votar em mim essa semana”. #BBB21 pic.twitter.com/Alq6wUeg8l — Francisco Ribeiro (@Fcoperfeicao) March 22, 2021

JULIETTE DESCOBRINDO QUE A SARAH VOTOU NELA, EU TE AMOOO JULIETTE #BBB21pic.twitter.com/HJxIv16wb3 — Acesso Juliette (@AcessoJuliette) March 22, 2021

Caio: "Ela (Juliette) não tá nem olhando no cê mais"

Sarah: "Eu não faço questão também não"#BBB21 pic.twitter.com/DomnWho3e0 — tá tudo coisado // #teamJuliette (@uailimaa) March 22, 2021

Eu fiquei assim quando a Juliette pediu pra saber o voto da Sarah #BBB21 #RedeBBB pic.twitter.com/oOqhXbqoMI — Gabriela Magalhães (@gabiimagallll) March 22, 2021

lembrando que durante um período desse programa as torcidas tentaram forçar sarah e juliette COMO UM CASAL pic.twitter.com/yjGBqnW3f6 — saulo (@ashIatano) March 22, 2021

