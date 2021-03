Com Arthur líder do ‘BBB’, Twitter especula paredão com antigo G3

Gil, Sarah e Juliette, participantes do BBB 21 Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 01:16

Após a prova do líder da noite de quinta-feira (25) ser vencida por Arthur no Big Brother Brasil 21, as especulações começaram no Twitter, inclusive que o antigo G3 - apelido dado ao antigo grupo formado por Juliette, Sarah e Gil - disputar a preferência do público já na próxima terça, (30).



Esta semana, na votação do paredão, quatro participantes irão ao paredão: no primeiro momento, a indicação do Líder e o voto da casa (o mais votado entre os BBBs); em seguida, no contragolpe, o indicado do líder puxa alguém para o paredão; na sequência, o indicado da casa também indica alguém para a votação do público. Um deles, no entanto, se salva da berlinda na prova bate-e-volta (exceto o indicado do líder, que não tem chance de escapar).



Seguindo essa dinâmica, tuiteiros acreditam que o instrutor de crossfit pode indicar Juliette direto ao paredão que, no contragolpe, pode puxar Sarah. Já a casa pode indicar Rodolffo que, no contragolpe, pode puxar o Gil. Caso o cantor sertanejo vença a prova bate-e-volta.



Confira a repercussão dessa tese nas redes:



Vocês lembram da época que nosso medo era ter Gil, Juliette e Sarah no paredão? Pois é, hoje é o meu sonho. pic.twitter.com/TJ05c2rCwQ — Brendah Kom Trikru (@SrtaBrends) March 26, 2021

Publicidade

Melhor:



- Arthur indica Juliette

- Casa vai no Rodolffo

- Juliette puxa Sarah

- Rodolffo puxa Gil

- Rodolffo volta no bate-volta



Paredão historico:

Juliette x Sarah x Gil — Hugo Martins ds Cruz (@hmartinsc19) March 26, 2021

Publicidade

NOSSA FELICIDADE: paredão com Juliette e Sarah



NOSSA TRISTEZA: prova do anjo e bate volta #ProvaDoLider #BBB21 #RedeBBBB

VOTAÇÃO ABERTA Sarah e Rodolffo

Falsidade Big Fone QUE DELÍCIA

João e Juliette Vai Camilla

Arthur e Rodolffo Ranço Melhor Arthur Vai Arthur pic.twitter.com/h7iw8MELPY — (@amenizante) March 26, 2021

Boninho tá se esforçando pra conseguir fazer o paredão Juliette e Sarah acontecer #BBB21 pic.twitter.com/N2UJ15Wa2l — (@l3l3ck4) March 26, 2021

Publicidade