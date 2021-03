Neymar (à esquerda); Bruna Marquezine (à direita) Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 29/03/2021 22:19

Rio – O “Big Brother Brasil” continua dando o que falar. Fora da casa mais vigiada do Brasil todos comentam suas expectativas para cada paredão. Hoje foi a vez de o jogador Neymar levantar uma polêmica nas redes sociais. O atacante do PSG publicou nas redes sociais uma mensagem instigando seus seguidores a torcerem pela Sarah ficar na casa do ‘BBB 21’.

Seria apenas uma simples torcida do jogador para um participante do programa, não fosse o caso de um ex-affair de Neymar, a atriz Bruna Marquezine estar torcendo para Juliette, maior adversária da loira no momento.

Publicidade

Logo que viram o tweet, alguns internautas especularam que Neymar estava querendo chamar a atenção da atriz, assim como fez na edição anterior do Reality. Em 2020, Bruna torcia fielmente para sua amiga Manu Gavassi e Neymar para o adversário dela, Felipe Prior.