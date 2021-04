Daniele Hypólito, atleta olímpica Divulgação

Publicado 31/03/2021 22:24

Referência da ginástica olímpica, Daniele Hypólito ressaltou em entrevista ao jornal Meia Hora que o calendário olímpico é muito importante para a preparação dos atletas, mas disse estar consciente de que a prioridade deve ser a saúde de todos. “Não ter uma olimpíada é ruim demais, porque você perde um ciclo. Mas precisamos seguir as orientações na OMS’, ressaltou, em meio à dúvidas sobre a realização dos jogos de Tóquio, que já foram adiados em um ano por conta da pandemia de covid-19 e, até o momento, estão confirmados para o segundo semestre deste ano.

Dani também falou como ela procura sempre dar o exemplo para as novas gerações do esporte. “Hoje eu treino dentro da Gávea e a mais velha depois de mim tem 15 anos. Eu to ali com as pequenininhas mesmo, então eu acho que hoje, principalmente no momento que eu estou, de transição de carreira, eu acho que o maior exemplo que eu posso dar e a maior força que eu posso dar é estar ali presente com elas”, destaca Daniele.

A atleta olímpica falou das dificuldades que passou para manter o ritmo dos treinos e a forma. Contou sobre suas conquistas mais marcantes e sobre o apoio da família na carreira, principalmente do seu irmão, o ginasta Diego Hypólito. Confira na íntegra: