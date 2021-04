Com Caio líder, Viih Tube vai até pra roça Reprodução / Internet

Publicado 09/04/2021 00:45 | Atualizado 09/04/2021 00:49

Rio – Caio é o novo líder na casa mais vigiada do Brasil. O fazendeiro venceu uma disputa de habilidade, similar a uma partida de bocha, e saiu com o colar amarelo. O brother levou João, Arthur e Gil para o Vip com ele. Contudo, o destaque da noite foi para a youtuber Viih Tube, que rapidamente tratou de se pendurar, literalmente, no pescoço do novo líder.

Vitória já estava repercutindo aqui fora por estar sempre bajulando os nomes fortes do jogo. E a cada semana, quando a interpretação do jogo na casa muda, ela muda atrás. Dessa vez não foi diferente, porém já na décima primeira semana do BBB 21, o público não perdoou a sister. Nas redes sociais, os fãs do programa não dispensaram os memes para ilustrar a situação da caçula da casa. Confira:

Caio líder, a Vii Tube amanhã pic.twitter.com/sG1Kv4M1Ko — Leandro Santos | Mussum Alive (@MussumAlive) April 9, 2021

A Viih pro Caio:



“Cê sabia que meu apelido na escola era Bastiana?”#bbb21 #provadolíder se o caio caloteiro | viih cuspe pic.twitter.com/vIbulje1Qz — procura no insta (@brunoduqe) April 9, 2021