Memes de Pocah dormindo tomam conta da web Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 23:51 | Atualizado 30/04/2021 00:02

Rio – A cantora Pocah foi a décima sexta eliminada do Big Brother Brasil 21. Com 73,16% dos votos, Viviane deixa a casa mais vigiada do Brasil com uma jornada que superou expectativas. Apesar de ter, literalmente, dormido durante a primeira parte do programa, a eterna Mc Pocahontas chegou longe, terminando o reality no top 5.

A internet, contudo, não deixa a zoeira de lado e já lotou as redes sociais de memes da cantora. Porém nem toda brincadeira é de mau gosto, algumas pessoas lembraram que Pocah conseguiu ser uma das artistas que foi ao programa e não destruiu a carreira. Confira: