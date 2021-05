Gilberto no quarto do líder Reprodução / Globo

Por O Dia

Publicado 03/05/2021 22:39 | Atualizado 03/05/2021 22:40

Rio – O economista Gilberto Nogueira bateu seu próprio recorde e, nessa segunda-feira (03), atingiu a marca de 11 milhões de seguidores no Instagram. Com isso, ele agora é o décimo ex-BBB com o maior número de seguidores da plataforma. Ele também é o único homem a integrar a lista, que tem Sabrina Sato (29,6 M) como a primeira colocada, seguida de perto por Juliette (23,4 M) que ultrapassou Grazi Massafera (23,3 M) na tarde de hoje.

Nas redes sociais, o próprio Gil do Vigor comemorou com os seguidores pelo Twitter e agradeceu o empenho de sua torcida, que deixou a conquista do pernambucano nos assuntos mais comentados. Confira a lista abaixo:

Vocês subindo hashtag pra mimmmm. Amo vocês.... Tô surtandooo. 11 MILHÕES DO GIL — Gilberto Nogueira (@gilnogueiraofc) May 4, 2021

Top10 dos + seguidos no instagram no geral:



1°Sabrina Sato: 29.6M

2ºJuliette: 23.4M

3ºGrazzi: 23.3M

4°Rafa: 21.4M

5°Viihtube: 19.1M

6°Manu: 15.6M

7°Bianca: 14.6M

8°Pocah: 14.3M

9°Gabi Martins: 11.7M

10°Gilberto: 11M



*Gilberto é o único homem dentro do top10



11 MILHÕES DO GIL — Info Gilberto Nogueira (@gilbertoinfo) May 4, 2021

Gil atingiu 11 milhões de seguidores e quebra o recorde dele mesmo de homem mais seguido no Instagram da história do BBB



11 MILHÕES DO GIL pic.twitter.com/iYKxaUr0Nc — Carminha Sincera (@RainhaCarminha) May 3, 2021