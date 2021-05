Juliette e Karol Conká na final do 'BBB 21' Reprodução/ TV Globo

Publicado 05/05/2021 02:57 | Atualizado 05/05/2021 03:11

Na noite de terça-feira (4), Karol Conká se apresentou na final do ‘BBB 21’ lançando ‘Dilúvio’, música inspirada nas consequências da trajetória polêmica no reality. De visual novo, a rapper provocou a curiosidade da campeã da edição, Juliette Freire. Durante o intervalo, o público captou uma pergunta que ela fez ao apresentador Tiago Leifert: "Ela se converteu evangélica?". A influencer Camilla de Lucas completou: "Irreconhecível". Confira a reação do público:

ESSE DIÁLOGO AQUI MEUS AMORES KKKKKKKKKK #bbb21 mamacita pic.twitter.com/L60LIN1uYa — Yan JULIETTE CAMPEÃ! (@yankisner) May 5, 2021 A melhor parte da juliette perguntando se a karol se converteu é que eu só me liguei agr que ELA NÃO SABE QUE A KAROL FOI CANCELADA KKKKKKKKKKKKKKKK — zara (@thelakesx) May 5, 2021

Karol Conká se converteu e a foto do single é o batismo pelas águas né



porque o que tão santificando essa mulher, só jesus https://t.co/yO2hENyHLn — Rísia (@risiaaa) May 4, 2021

ESSE DIÁLOGO AQUI MEUS AMORES KKKKKKKKKK #bbb21 mamacita #finalbbb21 pic.twitter.com/yx9deKm10r — Hebert (@Hebert_HV) May 5, 2021

