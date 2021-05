Juliette é a nova embaixadora da Avon Reprodução / Internet

Por O Dia

Publicado 17/05/2021 22:28

Rio – Aos poucos a vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, vai colhendo os espólios da sua vitória. Um dos destaques da paraibana durante o programa foram os looks montados por ela para as festas na casa. A fama foi tanta que o batom vermelho virou quase que uma marca registrada e virou até o “batom da Juliette”. Por esse motivo, a Avon, patrocinadora de maquiagens do BBB, escolheu a sister para ser a nova Embaixadora da marca.

Nas redes sociais, os fãs de Juliette, os famosos “cactos”, levantaram uma hashtag para parabenizar a maquiadora. Em menos de 1 hora já era o assunto mais comentado no Twitter.



AVONLIETTE É REAL! Ela que transformou o meu batom Power Stay Vermelhaço no "batom da Juliette", entregou tudo nas makes das festas e transformou o Brasil todinho em cacto, finalmente chegou pra oficializar esse amor. Pode entrar aqui na nossa casa, @juliette! pic.twitter.com/QbieWpPTZs — #OlhaDeNovo pra Avon! (@AvonBR) May 18, 2021

a juliette contando a história dela com a maquiagem lá no começo do programa e hoje é embaixadora da avon. SÓ CONSIGO SENTIR ORGULHO



JULIETTE EMBAIXADORA DA AVON pic.twitter.com/wr15zue9Eh — Yan (@yankisner) May 18, 2021

Avisa que a nova embaixadora da @AvonBR tá on. pic.twitter.com/vcR4HG4xSk — Juliette (@juliette) May 18, 2021