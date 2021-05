Iris Stefanelli gera polêmica ao confrontar Ariadna em 'No Limite' Reprodução / Globo

Publicado 18/05/2021 23:55

Rio – No episódio desta terça-feira (18) de No Limite, a tribo Carcará saiu vencedora da prova dos privilégios. Com o clima leve no acampamento, os participantes da tribo começaram a contar sobre suas experiências de vida. A história de Ariadna, no entanto, foi contestada por Íris Stefanelli.

Ariadna contou que teve uma vida muito difícil e por ser uma mulher transgênero nunca teve oportunidades muito boas na vida, tendo que recorrer até para prostituição. Íris então retruca, alegando que a colega de equipe fez uma escolha muito arriscada e que deveria ter procurado outras opções como estudar mais e fazer concursos “você teve opções”, responde a loira. Mas Ariadna rebate “Não tive [opção]. Quando me olhavam com nome de homem e cara de mulher, eu não tive”.

Nas redes sociais, os fãs do programa tiveram empatia pela situação de Ariadna e a web se posicionou ao lado dela, reprovando o posicionamento de Íris.

a ariadna não mentiu em nada #nolimite pic.twitter.com/YL2qEOY25i — cris dias (@crisayonara) May 19, 2021

