40 crianças em Tanguá integram o projeto Guarda Municipal Mirim - Foto: Divulgação

Publicado 14/12/2021 11:32

Tanguá - Cerca de 40 crianças e jovens passaram a integrar o projeto Guarda Municipal Mirim da Prefeitura de Tanguá. Através da iniciativa, eles participam de atividades educativas e disciplinares, como cidadania, meio ambiente, noções de trânsito, saúde, cultura e esportes, bem como a participação em eventos sociais.

Além disso, contarão com uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, recreadores, entre outros profissionais, visando seu desenvolvimento.

Segundo o prefeito de Tanguá, Rodrigo Medeiros, o projeto Guarda Mirim conta com uma base, inaugurada na última sexta-feira (10), no centro da cidade. Ainda segundo ele, a iniciativa é muito importante para promover a conscientização dos jovens sobre temas como cidadania, ética e preservação do espaço público.

“Fico muito orgulhoso pela oportunidade de garantir a retomada da nossa Guarda Mirim. Sei o quanto isso será proveitoso para nossas crianças e traz de volta aquele brilho no olhar do nosso povo, que sempre esperou ações como essa”, disse o prefeito.