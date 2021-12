A soma das duas remunerações injetará cerca de R$ 10 milhões na economia local - Foto: Divulgação

Tanguá - A secretaria municipal de Administração de Tanguá calcula que cerca de 1.700 servidores efetivos, comissionados e contratados serão beneficiados com o pagamento do 13º, amanhã (17/12), e a antecipação do salário de dezembro, que está programado para o dia 23/12.

A soma das duas remunerações injetará cerca de R$ 10 milhões na economia local. Parte do valor deve irrigar o comércio e ajudar na recuperação de uma economia que perdeu força por conta das restrições da pandemia da covid-19.

A antecipação do pagamento, segundo o prefeito Rodrigo, vai levar tranquilidade financeira às famílias e impulsionar os negócios na cidade.

“Queremos não apenas incentivar a retomada da economia municipal. Nosso objetivo é também garantir que os servidores tenham um fim de ano mais feliz”, afirmou Medeiros.

A antecipação da folha só foi possível, porque as contas públicas relacionadas ao ano corrente estão controladas. As parcelas e juros de um empréstimo de R$ 15 milhões, contraído junto a Caixa Econômica, na gestão anterior, somaram cerca de R$ 1,2 milhões e foram honrados, pontualmente.

O prefeito ressalta que foi graças a um minucioso plano de recuperação econômica que Tanguá tem conseguido manter as contas do município em dia.

“Estamos colhendo o que plantamos, com muito trabalho e responsabilidade”, afirmou Rodrigo.