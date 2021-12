Nova sede da Secretaria de Educação foi inaugurada e contou com a presença do prefeito, secretário de educação e diversas personalidades municipais - Divulgação

Nova sede da Secretaria de Educação foi inaugurada e contou com a presença do prefeito, secretário de educação e diversas personalidades municipaisDivulgação

Publicado 29/12/2021 13:00 | Atualizado 29/12/2021 13:00

Tanguá - A prefeitura de Tanguá inaugurou ontem, terça-feira (28/12) a nova sede da secretaria municipal de Educação, na antiga Casa dos Artistas, no Centro. O novo espaço administrativo conta com inúmeras salas, espaço de estudos e reuniões.



Tal medida, segundo o prefeito, Rodrigo Medeiros, foi tomada visando a realocação do Centro Integrado de Educação e Saúde (CIES) para a criação de uma nova creche.



Durante a inauguração, o secretário municipal de Educação antecipou que está em seus planos também, já nos primeiros meses de 2022, a construção de mais duas salas na creche Oziris, além da que vai funcionar no antigo prédio do CIES.

O secretário informou também que com a nova sede da pasta, houve também a mudança do setor do almoxarifado, o que resultou na liberação de mais duas salas para a Escola Municipal Iasmim Gonzaga Arantes.