Ouvidoria de tanguá inauguradaFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2021 16:59

Tanguá - A Prefeitura de Tanguá inaugurou hoje (20/12), no prédio anexo à sede da administração, a sala da Ouvidoria Geral do Município de Tanguá (OGM). O órgão funcionará como uma instância de controle e participação social. As reclamações, solicitações, denúncias, sugestões e elogios relacionados às políticas e aos serviços públicos serão protocolados e acompanhados pela Ouvidoria, até que o processo seja finalizado.

Segundo a ouvidora do município, Aline Tavares, “qualquer pessoa, empresa, servidor e entidade da sociedade civil, poderá registrar manifestações pela internet ou pessoalmente”.

Os atendimentos podem ser realizados pelo telefone 21 3749-1111, do email [email protected] e na plataforma FALABR, disponibilizada no portal da prefeitura. Em breve, também será implantado um canal de comunicação via whatsapp.

Estiveram presentes à inauguração diversos vereadores, secretários, servidores públicos e representantes da população.