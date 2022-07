Drogas apreendidas - Foto: Foto Policia Civil

Publicado 08/07/2022 09:21 | Atualizado 08/07/2022 09:22

Tanguá - Um tiroteio entre traficantes de drogas e a polícia civil terminou com grande apreensão de drogas na noite de ontem, quinta-feira (7), no bairro da Ampliação.

Segundo informações, após investigações, Policiais Civis da 70ª DP foram até a Rua 24 no bairro, com o objetivo de flagrar uma suspeita de um ponto de venda de grandes quantidade de drogas, ao chegaram no local, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos, foi quando houve o contra ataque e um intenso tiroteio começou.

Os traficantes fugiram após o confronto, na fuga deixaram pra trás uma grande quantidade de drogas.

Foram apreendidos 390 pinos de cocaína e 380 papelotes de crack.

Todo o material ilícito foi levado para a 70ª DP no centro de Tanguá onde o caso foi registrado.